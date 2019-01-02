劍指美國？習近平：武力是針對台獨與「外部勢力」

2019-01-02 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共《告台灣同胞書》發表40週年，中國國家主席習近平今日出席紀念儀式並發表談話。習近平除了再次宣誓了和平統一、一國兩制的方針外，強調不承諾放棄使用武力，保留一切選項，「針對的是外部勢力干涉與極少數台獨分裂份子，絕非針對台灣同胞」。

習近平表示，堅持一個中國原則，維護和平統一前景，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分隔，大陸與台灣同屬一個中國從未改變，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益，背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。「統一是歷史大勢，是正道；台獨是歷史逆流，是絕路」。

習近平認為，台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，我們是骨肉天親，堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。廣大台灣同胞，不分黨派、宗教、階層、軍民、地域，都要認清台獨只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對台獨分裂，共同尊重和平統一的光明前景，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不會各種形式的台獨分裂活動留下空間」。

習近平強調「中國人不打中國人」，願意以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，以和平方式實現統一，對兩岸民族與全同胞最有利，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉與極少數台獨分裂份子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」，兩岸同胞要共謀和平、共護和平、共享和平。

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