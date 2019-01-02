習近平：反對台獨基礎上 願與台灣各政黨代表商討和平統一

2019-01-02 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共《告台灣同胞書》發表40週年，中國國家主席習近平今日出席紀念儀式並發表談話。習近平除了再次宣誓了和平統一、一國兩制的方針，強調在反對台獨的基礎上，願與台灣各政黨代表溝通，商討和平統一。

習近平表示，一國兩制是實現國家統一的最佳方案，既體現海納百川的精神，也考慮台灣現實情況。制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，一國兩制的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況與利益福祉，一國兩制在台灣的實現，會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見跟建議，照顧兩岸同胞利益。

習近平說，在確保國家主權安全的前提下，和平統一後台灣同胞的社會方式與生活方式會得到充分尊重，私人財產、宗教信仰與私人權益會得到充分保障。

習近平強調，「兩岸是一家人，應該跟家裡人商量」，爭取早日解決政治對立，實現台海持平，達成統一願景，讓子孫後代可以共同在家園中生活成長，在一個中國的基礎上，與台灣任何政黨團體交往不存在障礙。

習近平甚至說，要以對話取代對抗，願同台灣各政黨團體與人士，就兩岸政治問題推動統一問題進行對話溝通，尋求社會共識。在反對台獨的政治基礎上，兩岸各政黨可推舉代表性人士，就兩岸關係達成制度性安排。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/