《告台灣同胞書》40年 國台辦：將挫敗台獨分裂圖謀

2019-01-02 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年為中共《告台灣同胞書》發表40週年，國台辦主任劉結一今（2）日出席紀念儀式致詞時表示，中國會秉持九二共識、兩岸一家親，未來將挫敗台獨，並應對外部勢力在台海興風作浪，統一態勢將越來越強勁。

劉結一表示，中國總書記習近平提出了一系列方針政策，形成關於對台工作的重要論述，為新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。「在以習近平為核心的領導下，牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，引領兩岸關係發展方向。

劉結一：九二共識、兩岸一家親創造命運共同體

劉結一指出，在「一個中國」原則上推動兩岸政治交往不斷取得突破，1992年在「九二共識」基礎上舉行「汪辜會談」；2005年國共兩黨領導人實現歷史性會談，達成《兩岸和平發展共同願景》；2015年兩岸領導人舉行歷史性會晤，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸關係和平發展推到新的高度，產生重大而深遠的歷史影響。

他強調，1987年以來兩岸同胞往來日益頻繁、經濟合作日益密切，特別是黨的十九大以來，一如既往秉持「兩岸一家親」理念，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，惠及廣大台灣同胞的系列政策措施持續走深走實。

劉結一說，1988年至2018年，兩岸人員往來總計達1.34億人次，其中台灣同胞來大陸總計達1.04億人次；兩岸貿易總額累計約2.6萬億美元，大陸累計批準台商投資項目10.5萬個；「大陸長期以來是台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地和最大島外投資目的地」。2018年，兩岸同胞經貿合作和相互往來再創歷史新高，守望相助的親情不斷深化，成為「兩岸命運共同體」的生動寫照。

口氣強硬 稱將挫敗台獨 統一態勢越來越強勁

劉結一強調，會堅決維護國家主權和領土完整，挫敗形形色色的「台獨」分裂圖謀和行徑，有效應對「外部勢力」在台海興風作浪，鞏固發展國際社會堅持「一個中國」的格局。

劉結一說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題、實現國家統一的最佳方式，兩岸中國人在堅持「一個中國」原則和「九二共識」的政治基礎上，完全能夠解決好自己的問題。「台獨」勢力及其分裂活動，嚴重損害兩岸同胞整體利益和中華民族根本利益，絕不會得逞，必將被歷史拋棄，「祖國實現完全統一的大勢，必將越來越強勁」。

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