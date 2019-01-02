牽手做生意？期待見金正恩 川普：他懂北韓經濟潛力

2019-01-02 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒昨（1）日播放領導人金正恩的新年賀詞，金正恩除了向南韓致敬外，也表明隨時可以與美國總統川普進行第二輪對話。對此，川普則於當地時間1日於推特發文表示，自己也很期待與金正恩見面，更稱他「非常了解北韓的經濟潛力」。

綜合外媒報導，金正恩於賀詞中表示，他實現半島完全無核化的決心堅定不移，也釋出新善意，有意無條件重啟開城工業園區和金剛山旅遊，金正恩指出，目前北韓的要務是加強自主發展能力。

金正恩也向川普喊話，表明隨時可以與川普進行第二輪對話。不過，金正恩也警告，若美國不遵守於國際社會面前約定的內容，甚至還繼續制裁與施加壓力，我國為捍衛自己的主權與利益，說不定會探索新的道路；而針對第2次川金會，金正恩則表示「隨時準備好與美國總統見面的準備」。

對此，川普於推特發文回應，表示自己也很期待與金正恩見面，更稱他「非常了解北韓的經濟潛力」。

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年1月1日

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