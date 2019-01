牽手做生意？期待見金正恩 川普：他懂北韓經濟潛力

2019-01-02 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕北韓官媒昨(1)日播放領導人金正恩的新年賀詞,金正恩除了向南韓致敬外,也表明隨時可以與美國總統川普進行第二輪對話。對此,川普則於當地時間1日於推特發文表示,自己也很期待與金正恩見面,更稱他「非常了解北韓的經濟潛力」。

綜合外媒報導,金正恩於賀詞中表示,他實現半島完全無核化的決心堅定不移,也釋出新善意,有意無條件重啟開城工業園區和金剛山旅遊,金正恩指出,目前北韓的要務是加強自主發展能力。

金正恩也向川普喊話,表明隨時可以與川普進行第二輪對話。不過,金正恩也警告,若美國不遵守於國際社會面前約定的內容,甚至還繼續制裁與施加壓力,我國為捍衛自己的主權與利益,說不定會探索新的道路;而針對第2次川金會,金正恩則表示「隨時準備好與美國總統見面的準備」。

對此,川普於推特發文回應,表示自己也很期待與金正恩見面,更稱他「非常了解北韓的經濟潛力」。

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!