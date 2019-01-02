美國年度盛事玫瑰花車遊行 「台灣之聲」獲國際首獎

中華航空與外交部、交通部觀光局合作，以「台灣之聲」（Rhythms of Taiwan）為題打造三太子巨型人偶參加美國玫瑰花車遊行，蟬聯國際首獎。（中央社）

2019-01-02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國年度盛事「玫瑰花車遊行」，每年1月1日在美國洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）舉行，吸引世界各地的遊客。中華航空與外交部、交通部觀光局合作，以「台灣之聲」（Rhythms of Taiwan）為主題打造三太子巨型人偶，連續2年蟬聯國際首獎。

綜合媒體報導，本次遊行共有45輛花車、23支鼓樂隊、19支騎術隊和4輛貴賓車，參加玫瑰花車遊行，玫瑰花車評審標準嚴格，除了花卉種類、藝術表現之外，是否符合年度主題也是評分的重點。

代表台灣的華航花車第57位登場，呼應大會主題「生命的旋律」，以廟會傳統的鼓陣、官將首及三太子鮮明形象，弘揚台灣民俗風情，搭配董事長樂團名曲《眾神護台灣》，由40多種天然花卉打造，包括台灣特色的蘭花，並且運用大量的五穀雜糧，展現台灣的農業特色，呈現「台灣之聲」，再次獲得國際首獎。

華航人員表示，會選擇三太子作為主視覺，是來自外國設計師的靈感，對方看到華航活動中的三太子人偶非常喜愛，當場就在餐巾紙畫出草圖，大力推薦以此為主題。

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