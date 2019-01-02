人蛇偷渡祭新招 床墊一割開他倆瞬間「眼神死」

2019-01-02 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕過去數十年間，無數非洲人冒著生命危險，試圖偷渡至歐洲找尋工作機會，其中不少人在船難中身亡。然而，偷渡意味著與邊防人員鬥智鬥力，除了前述偷渡喪命的悲劇外，也有不少有趣的畫面被人們記錄下來。

綜合外媒報導，西班牙邊防人員週日（12月30日）在北非屬地梅利利亞（Melilla）至摩洛哥間的檢查站，發現一輛載有兩捆彈簧床墊的白色轎車，由於床墊擺放的方式相當可疑，邊防人員研判有偷渡人員或物品藏置其中，遂將床墊取下割開檢查，全程都被一旁的攝影機錄了下來。

由邊防人員測錄的影片畫面顯示，兩張床墊被擺放到地上時，其不尋常的重量已露出馬腳，邊防人員小心地將床墊割開，果然有兩名非裔男子藏身其中。其中一人被發現時似仍睡眼惺忪，不時以手指揉眼，另一人雙掌合十放在胸前，以「眼神死」的表情望向執法人員。

報導指出，據信來自撒哈拉地區的這兩名偷渡男子並未在過程中受傷，無須接受醫療協助。西班牙參議員Jon Inarritu在推特上分享這段影片，強調若當局持續無所作為，類似情事仍會在歐洲南部邊境發生。

相關影音：

Mientras no haya #víasseguras para solicitar asilo, seguirán produciéndose situaciones como esta en la #FronteraSur de #Europa. #Melilla #Asilo pic.twitter.com/bVMW6jJOVb — Jon Inarritu （@JonInarritu） 2018年12月30日

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