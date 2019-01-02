好兇！逮到丈夫偷吃小三 大老婆抓他生殖器路上拖著走遊街

2019-01-02 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕非洲一名人妻日前疑似發現丈夫偷吃，她要求先生給個交代卻未獲得答案，大發雷霆地在光天化日下，一把抓住對方的生殖器拖在路上走，讓人瞠目結舌。

綜合媒體報導，該名人妻得知丈夫疑出軌後，氣得與女性友人一同上前理論，要求對方說清楚講明白，但卻無法如願，當場火冒三丈直接抓先生的老二，並拖著沿街示眾，想給他一個教訓，讓對方了解下次不敢了。

報導指出，除了對付丈夫，該名兇悍的大老婆似也沒放過小三，聽到小三解釋不曉得男方已婚，氣得罵小三愚蠢、賞巴掌，還吼「你看到這樣的成年男子，怎麼會認為他單身啊？」「你說謊！你看他全身上下被打理得這麼好，表示他是有人照顧的」、「你這XX，我會好好幫你上一課」。

報導提到，事發當時，站在一旁的人夫事主見到正宮與小三爭執動手動腳，「嚇得發抖」，過程中他一度想要阻止反倒被大老婆呼巴掌，並挨譙忙著和女朋友約會，卻不顧5名子女，甚至試圖逃離現場，他發現四周有人圍觀在拍照錄影，還走進一棟大樓內疑想「遮醜喬事」，不過似仍被警衛給趕出去。

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