看看日本下場！中退將喊要擊沉美航母挨轟「癡心妄想」

2019-01-02 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國目前擁有全世界最多的11艘航空母艦，具有稱霸全球海權的絕對實力。中國鷹派退將日前獻計，認為美國最怕人員傷亡，若擊沉美航母可傷5000人、兩艘1萬人，「看美國怕不怕」。但這番具威脅性的言論反引發不少輕視，香港政、商名人劉夢熊以日本於二戰期間偷襲美國珍珠港為例，強調美國面對死傷不但沒有屈服，反而全國義憤，對日宣戰並得勝。

美中近來因貿易戰關係緊張，中國知名鷹派退將羅援日前表示，「美國最怕死人，敵人怕什麼我們就打什麼。」他舉例，如果擊沉美國一艘航空母艦傷亡5000人，擊沉兩艘傷亡10000人，「看美國還怕不怕」。類似言論不僅此例，中國海洋安全與合作研究院院長戴旭在中官媒《環球時報》先前舉行的年會中，指美軍艦若再闖入南海，解放軍應該派出兩艘軍艦，一艘負責攔截，一艘直接將對方撞沉。

商人出身，曾任中國人民政治協商會議委員的劉夢熊批評，羅援的言論讓人啼笑皆非，先是指戰爭是互動的，「難道美國航母戰鬥群會呆讓中國攻擊？」並舉日本二戰期間偷襲美海軍基地珍珠港為例，他說，因侵華戰爭有擴大趨勢，日本著眼於南洋的豐富資源，但此舉必定會侵犯到英國勢力範圍，亦會影響美國利益。

劉夢熊提到，當時美日尚未對日本宣戰，僅實施經濟封鎖，也是一種「貿易戰」的概念，當時的日本海軍聯合艦隊司令長官山本五十六決定「先下手為強」，以戰爭方式來解決貿易戰，遂對珍珠港發動奇襲，導致美軍2000多人死亡、1000多人受傷，傷亡慘重。

劉夢熊表示，當時的美國仍沉浸在孤立主義氛圍，日本的偷襲珍珠港反倒引發美國全國憤慨，緊接著對日宣戰，並在太平洋戰爭中以優勢軍力突破日軍，最終在廣島、長崎投下兩顆原子彈，迫使日本無條件投降。有此前車之鑑，劉夢熊諷刺地說羅援的想法完全是一廂情願、癡心妄想，強調中國威脅論大肆傳播的此時，這樣的發言只是雪上加霜，呼籲「不要輕言戰爭」。

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