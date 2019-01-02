印度女嫁給低種姓 遭父母活活打死焚屍滅跡...

2019-01-02 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度種姓制度造成的悲劇又一樁，一名22歲女子日前因嫁給種姓制度中階級較低的男子，引起家族強烈反彈，認為擇偶方式令家族蒙羞，日前她遭父母殺死，並將屍體燒成灰燼，撒到河中。

綜合外媒報導，印度種姓的問題再度出現，一名22歲女實習教師阿努拉達（Anuradha）上月3日與25歲理工科學生拉克斯曼（Laxman）在海德拉巴（Hyderabad）一座寺廟內完婚，不料卻為自己引來殺機。

阿努拉達的父母非常反對這場婚姻，上月22日他們與部分親戚猛烈毆打阿努拉達和丈夫拉克斯曼，隨後把受傷的阿努拉達拖進房內，並將她殺死，最後放火焚燒屍體，再將她的骨灰倒入河中滅屍。

警方坦承，阿努拉達早有預感，認為家人會對她不利，她曾向警方申請保護，但當地派出所未採取行動，她也曾自拍影片，稱她若遇害，人一定是她的父母和村長殺的。

報導指出，去年九月印度納爾貢達（Nalgonda）也有一名父親，因反對女兒嫁給低種姓，不惜花了1.12億盧比（約4900萬元台幣）買兇，在大庭廣眾下把女婿砍死。

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