習近平造神運動！ 「學習強國」堪稱網路版「小紅書」

2019-01-02 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國的「捧習運動」持續進行，一個名為「學習強國」的官方學習平台在1日啟用，主要收錄中國國家主席習近平的談話與影音內容，堪稱現代線上版的「小紅書」（毛澤東語錄）。

綜合媒體報導，中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明表示，「學習強國」學習平台貫徹落實習近平關於加強學習、建設學習大國重要指示精神、推動全黨大學習的有力依托，是新形勢下強化理論武裝和思想教育的創新探索，是推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹不斷深入的重要舉措。

「學習強國」可藉由PC網頁版和手機應用程式觀看，內容有習近平的各種談話和報告，包含「習思想」內容、中共19大政治報告、「習近平文匯」，另外還有習近平出席重要場合的影片。

先前中國官媒《央視》也製作「平語近人」節目，連續12天在晚間的黃金時段播出，向民眾灌輸習的思想，現場民眾在聆聽專家「解說釋義」時，無不熱烈鼓掌，打造群眾對習熱烈崇拜的場面。

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