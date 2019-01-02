又出包！習近平新年賀詞引古文 遭中網友貼下文打臉...

2019-01-02 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在元旦發表新年賀詞，開頭說道「歲月不居，時節如流。」不過卻被中國網友發現出包，因為此話的下文是「海內知識，零落殆盡」，有中國網友對此評論，習上任後打壓知識份子，嚴密封鎖網路，導致許多學者抱怨研究難以進行。

《美國之音》報導，習近平賀詞開頭說，「大家好！『歲月不居，時節如流。』2019年馬上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福！」網友發現，此話是來自東漢時期孔子第二十代孫孔融的一封信函，其下文是「海內知識，零落殆盡。」

有中國網友感嘆，習引用古文再度發生出包狀況，有人開玩笑說，為習近平撰稿的秘書恐要被記大過了，另有人戲稱，「政府在召回今天報紙，情況不明！」

習近平過去引用古人詩文，因為不注意上下文也曾引起議論，去年9月習致詞曾說「春種一粒粟，秋收萬顆子」，當時被網友發現，這兩行詩句的下文是「四海無閒田，農夫猶餓死」，當時就曾引起各界議論。

報導提到，習近平青少年時因文革中斷教育，雖然後來成為工農兵大學生並獲得清華大學博士學位，但他的文化水平一直引起中國公眾私下熱議。

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