中國又伸手！10多家媒體一開年就「掰掰」

2019-01-02 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕2019年剛開始，中國媒體就傳出變動。中國網路盛傳，當局在1月1日要求召回當天的《北京日報》，並下令不得再銷售這些報紙，在此同時，包括《法制晚報》、《北京晨報》和10多家中國報紙也傳出1月1日前停刊，引發揣測。

綜合媒體報導，1月1日《北京日報》發布題為「傳統大黨影響下降 民粹派日漸得勢」的文章，作者是中共前駐奧地利大使。文章內容提到「當今世界面臨百年不遇亂局。經濟不振、失業嚴重、債務無法解決...種種問題困擾歐盟，最引人注目是百年來歐洲各國政治生態發生根本變化」，似乎影射中共黨內的情形，當天就傳出中國政府召回報紙，不過目前網路上仍可以顯示這篇報導。

此外，包括《北京晨報》、《法制晚報》、《華商晨報》、《京郊日報》、《黑龍江晨報》、《新晨報》、《黃山日報·黃山晨刊》、《安陽晚報》、《贛州晚報》、《郴州新報》等10多家報紙紛紛傳出停刊。而在2018年，也有20多家中國報紙停刊。

有媒體人暗示是「因為特殊原因」停刊，認為除了網路媒體興起影響，中共近年來不斷打壓新聞自由，也使報紙欠缺分析和獨家消息。

另外，中共黨媒《人民日報》也在1月1日進行「改版」。今天出版的《人民日報》除了習近平的新年致辭，關於習近平的重要文章被放到第2版，此種狀況相當罕見。觀察人士分析，習似乎對他的行為有所收斂，或是對外發出某種信號。

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