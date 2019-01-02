憂美中陷入現代冷戰 美前總統：台海恐升高成軍事衝突

2019-01-02 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕2019年1月1日為美國和中國建交40週年，美國前總統卡特（Jimmy Carter）警告說，美中目前陷入「現代冷戰」的風險，若在這敏感時刻誤解、誤判，台灣海峽、南海可能會升高成軍事衝突，造成全球性的災難。

94歲的卡特在2018年12月31日投書《華盛頓郵報》，他表示，美中兩國愈來愈視對方為威脅，如果政府高層接受這些危險的觀點，美中兩國之間的現代冷戰並非不可能，在這個敏感時刻誤解、誤判，未能遵守嚴格規定的交戰規則，台灣海峽和南海等地區可能升級為軍事衝突，造成全球性的災難。

卡特認為，美國與中國合作的「最簡單途徑」是在非洲，兩國已經積極參與非洲事務，包括抵抗疾病、建立基礎設施和維持和平，兩國有時是合作的，然而，美中都互相指責對方在非洲經濟剝削或政治操縱。卡特說，「非洲人就像世界上數十億其他人一樣，不想被迫選擇一方，透過與非洲人共同努力，美國和中國也將幫助自己克服不信任，重建這種至關重要的關係。」

1978年，時任美國總統的卡特在未徵詢國會或要求國會同意的情況下，宣布與台灣斷交，轉而與中國建交。

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