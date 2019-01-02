巴西極右派新總統就任 籲同心振興經濟

2019-01-02 04:20

〔中央社〕誓言打擊犯罪與貪污的巴西極右派政治人物波索納洛（Jair Bolsonaro），今天在首都巴西利亞國會前宣誓就任總統，展開4年任期。

63歲的波索納洛誓言維護憲法。他在就職演說呼籲「社會與行政、立法、司法部門達成真正的全國協議」，在「沒有意識型態偏見下」，振興拉丁美洲最大經濟體巴西了無生氣的經濟。

波索納洛1955年出生於天主教家庭，曾為陸軍空降部隊一員，1988年轉入政壇，之後連任7屆眾議員。這位支持獨裁統治的爭議性人物，因政治不正確的言行而有「熱帶川普」之稱，並成功利用選民厭惡傳統政治的心理攀上高峰，成為巴西新領導人。

波索納洛在極高的民意支持下上任，巴西2億1000萬居民對他滿懷希望，冀望他能肅清貪污，降低猖獗的犯罪，並重啟深陷破紀錄衰退的國家經濟。

他曾表示將發布命令，放寬槍枝法令，允許「好」公民擁槍，以震懾和反制武裝罪犯。

他也誓言挑戰委內瑞拉和古巴的左派政府，並向意識形態盟友美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）靠攏。

波索納洛從極度不受歡迎中間偏右總統泰梅爾（Michel Temer）手中接掌政權。在前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）2016年因竄改政府帳目，掩飾財政漏洞遭彈劾下台後，泰梅爾實際上僅是看守總統。

波索納洛曾表示，他決心撤銷羅賽芙和目前因貪污入獄前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的決策。

他提議的措施包括進行政府瘦身、削減公共債務和展開國營企業民營化。

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