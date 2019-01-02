以色列左派聯盟分裂 前外長李夫尼陷入困境

2019-01-02 00:46

〔中央社〕以色列主要的左派聯盟今天分裂，使得以色列最卓越的政治領袖之一、前外交部長李夫尼在4月大選前陷入孤軍奮戰。

以色列主要反對黨猶太復國運動聯盟（Zionist Union），是加貝（Avi Gabbay）領導的工黨（Labour Party）與李夫尼（Tzipi Livni）領導的較小潮流黨（Hatnuah）所組成。

在猶太復國運動聯盟國會議員的會議中，加貝毫不留情甩掉李夫尼，而她就坐在他旁邊，面無表情。

近期一份民調顯示猶太復國運動聯盟支持度疲弱，加貝針對調查結果指出：「我原本期盼並認為這個聯盟將讓我們蓬勃發展，真誠的團結，而且彼此能相輔相成，但大眾是睿智的，發現情況並非如此，並且與我們劃清界線。」

他藉著電視直播宣布拆夥並說：「李夫尼，我祝福妳在大選取得成功，不論妳投效哪個政黨。」

此舉似乎讓李夫尼感到意外。李夫尼曾是以色列與巴勒斯坦人和平談判的代表，目前是國會反對派領袖。

她說，「我不予回應，我會做出我的決定」，並隨即離開會議室。

儘管以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3次因涉及貪腐遭調查，民調顯示，他仍將輕而易舉贏得他宣告提前於4月9日舉行的國會大選，在國會120個議席中可望取得27至31席，足以繼續領導右派聯盟組成的政府。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/