東京迪士尼賀元旦 米奇與米妮和服拜年

2019-01-01 21:02

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕東京迪士尼1日迎接2019年元旦，米奇和米妮等迪士尼明星換上日本和服，迪士尼樂園和海洋兩園門口也裝飾門松和注連繩等充滿和風的年節裝飾，畫動「獅子王」的山豬澎澎就任「亥年」的生肖代表。

東京迪士尼的新年特別節目從元旦到6日，為期僅有6天。由於明仁天皇預定4月底讓位，年號也將配合變更，強調這是平成年代最後一次元旦，園區一早就踴進大批人車，周邊交通大打結。

米奇和米妮等迪士尼明星先搭船從迪士尼海洋登場，配合著笛子與太鼓等音樂向大家拜年，接著迪士尼樂園方面也有米奇和米妮帶領唐老鴨、高飛等迪士尼明星搭乘花車繞著園區遊行。

獲選為豬年生肖代表的山豬澎澎，是「獅子王」片中重要的配角充滿喜感，令人印象深刻，澎澎也躍上迪士尼裝飾的「門松」圖案，將出現在新年限定餐飲及商品上。

另外，迪士尼樂園今天也公布2019到20年的宣傳親善大使野口步美，現年29歲的野口為迪士尼經營公司Oriental Land的職員，在100名應徵者中經過4次篩選脫穎而出。

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