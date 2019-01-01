驚！荷蘭「放火」慶跨年 海灘燒出恐怖「火龍捲」

2019-01-01 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭跨年夜除了放煙火外，還會將家中的舊物拿出來「燒」，象徵把過往的壞運和不開心都燒掉，不過該獨特慶祝的方式，現今卻演變成大型的「燃燒營火派對」，把荷蘭海牙的斯海弗寧恩（Scheveningen Beach）海灘燒成一片火海，現場甚至還出現了大大小小的「火龍捲」，影片曝光後讓許多網友們都嚇傻。

據荷蘭《NL TIMES》報導，為慶祝新年到來，荷蘭人利用大量木材在海牙斯海弗寧恩海灘堆出2座「約5層樓高」的木塔，並依照過往的習俗在跨年夜點燃。不料此次火勢極大，不僅讓斯海弗寧恩直接變成一片火海，海灘上還燒出多個「火龍捲」，粗估高約有48公尺。據了解，大量餘燼被狂風捲到半空，可能導致附近城鎮傳出多起火災。

最後消防隊全力動員，斯海弗寧恩海灘的火勢於當地凌晨5點左右撲滅，不過有部分民眾玩瘋了，中間一度還想拒絕消防人員滅火，導致當局也出動防暴警察到現場控制場面。

對此，海牙市市長里克（Pauline Krikke）則遺憾地表示，她非常同情受影響的居民，「這太糟糕了，我可以想像人們經歷了焦慮的時刻」，後續也會負起責任，調查燃燒木塔的營火派對出了什麼問題。

































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Vuurtornados bij het #vreugdevuur in #Scheveningen. #denhaag pic.twitter.com/i3mi9R9hpe — Stefan Dijkstra （@stefandijkstra9） 2019年1月1日

Witnessed Five #Vuur #tornados in a row and more on #newyearseve in #Scheveningen #DenHaag when the #Vreugdevuur #Bonfire got out of control pic.twitter.com/JHHAr4L7Fy — Michael J. Sanderson （@AtelesFilms） 2019年1月1日

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