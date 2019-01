驚！荷蘭「放火」慶跨年 海灘燒出恐怖「火龍捲」

2019-01-01 21:33

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭跨年夜除了放煙火外,還會將家中的舊物拿出來「燒」,象徵把過往的壞運和不開心都燒掉,不過該獨特慶祝的方式,現今卻演變成大型的「燃燒營火派對」,把荷蘭海牙的斯海弗寧恩(Scheveningen Beach)海灘燒成一片火海,現場甚至還出現了大大小小的「火龍捲」,影片曝光後讓許多網友們都嚇傻。

據荷蘭《NL TIMES》報導,為慶祝新年到來,荷蘭人利用大量木材在海牙斯海弗寧恩海灘堆出2座「約5層樓高」的木塔,並依照過往的習俗在跨年夜點燃。不料此次火勢極大,不僅讓斯海弗寧恩直接變成一片火海,海灘上還燒出多個「火龍捲」,粗估高約有48公尺。據了解,大量餘燼被狂風捲到半空,可能導致附近城鎮傳出多起火災。

最後消防隊全力動員,斯海弗寧恩海灘的火勢於當地凌晨5點左右撲滅,不過有部分民眾玩瘋了,中間一度還想拒絕消防人員滅火,導致當局也出動防暴警察到現場控制場面。

對此,海牙市市長里克(Pauline Krikke)則遺憾地表示,她非常同情受影響的居民,「這太糟糕了,我可以想像人們經歷了焦慮的時刻」,後續也會負起責任,調查燃燒木塔的營火派對出了什麼問題。

Witnessed Five #Vuur #tornados in a row and more on #newyearseve in #Scheveningen #DenHaag when the #Vreugdevuur #Bonfire got out of control pic.twitter.com/JHHAr4L7Fy