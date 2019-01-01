中國女斬殺英國夫入獄 年幼子女淪外祖父母人質

2019-01-01 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子辛普森（Michael Simpson）2017年遭中國籍妻子斬殺身亡後，男方雙親極力爭取這對夫妻留下的1對年幼子女之監護權，女方爸媽近期內同意用1萬英鎊（約台幣38.9萬元）放棄對外孫女的監護權。

綜合外媒報導，辛普森是英國跨國服裝、鞋類、家居製品銷售企業「NEXT」在中國上海的高階主管，2017年被妻子殺死時僅34歲，2人是在2009年於上海的「NEXT」分店相識，在女方懷孕時共結連理，先後產下1子1女，但雙方婚後卻因男方指控女方揮霍無度鬧分居，妻子發現丈夫另結新歡，持刀前往辛普森住處行凶，2018年7月被中國法院判處無期徒刑。

在事發之前，2人8歲的兒子與6歲的女兒就讀於上海昂貴的國際語言學校，也曾與父親出國旅遊、探訪爸爸故鄉英國，但事發後被中國的外祖父母接回湖北省南漳縣，過著不甚富裕的農村生活，小兄妹的英國祖父母飛往中國纏訟快2年，才終於讓他們的外祖父母答應以1萬英鎊的代價換取孫女監護權。

小兄妹的英國爺爺伊恩（Ian）和奶奶琳達（Linda）指出，他們相當開心能夠給予孫女良好的生活環境，但她相當想念留在中國的哥哥，2人在中國時都沒有受到外祖父母虐待，現在更時常透過網路軟體聊天，因此會繼續說服他們的外祖父母，讓他們都能夠離開中國，在英國成長茁壯。

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