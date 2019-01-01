張飛打岳飛？他斷言習近平是周武王投胎 評川普像唐太宗

2019-01-01 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕「國際政經預言家Master Wong（翁大師）」在個人網站上發布最新預言，當中提到目前的中美貿易戰將會是美國總統川普、中國領導人習近平的盛世開端，他點名川普是唐太宗再世，最近更斷言，習近平是周武王轉世投胎；被網友笑簡直是「戚繼光大戰司馬光」。

「Master Wong」2017年1月17日先指出美國總統川普與東亞過去的唐朝創下「貞觀之治」的唐太宗舉止相似，2018年12月5日又表示，習近平為西元前1046年、與弟弟周公姬旦一起打天下的周武王「轉世」，川普具有「睿智與霸氣」，習近平3000年後再到人間是「天子之命，為了造福人民百姓福祉而來」。

他還說習近平的太太彭麗媛是周武王之妻、姜子牙女兒邑姜，兩人是接續3000年前的緣分。而且還透露當年輔佐周武王的姜子牙也已經轉世到人間，只是習近平遲遲未遇到。

「Master Wong」今（1）日預言提到，2019年全球的經貿態勢發展將聚焦在中美貿易戰，川普與習近平恰好能發揮「亂世出英雄」的本性，美國與中國將藉由更多的談判與衝突儲備國力，因此今年美國會發生「更多中興通訊、華為事件」，中國則會有「國企龍頭、紅頂商人、名人遭清算」。

「Master Wong」在網站自我介紹中提到，自幼不苟言笑，除了父母之外，「不與人做朋友」；一名得道高僧見他為練武奇才，而傳授內功大法、輕功絕活，還學到凡人無法修煉的「龜息大法」，至今已獲得宇宙能量，每晚入睡時，便飛上天前往極樂世界，本尊是阿難尊者，為阿彌陀佛的左右手。

「Master Wong」過去也有不少預言，例如先前預言高雄市長選舉「韓國瑜落選」失準，今日預言2019年國際局勢被轉貼至臉書社團「爆政公社」後，不少網友都要他「洗洗睡」，相繼留言指出「這時候千萬不要理他，讓他尷尬」、「一輩子在做夢」、「周幽王吧」、「我昨天去廟裡，一位老師看到我就對我說，我是玉皇大帝轉世的」。

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「Master Wong」網站

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