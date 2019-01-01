主人遭藏獒咬傷急求警槍斃 一槍中頭居然還站起來跑走

2019-01-01 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一名劉姓飼主，被家中養的藏獒咬傷後，認為自己無法再控制這隻狗，要求警方開槍將藏獒擊斃，特警一槍打中藏獒後，牠居然還站起來跑走，特警再開3槍後才終結藏獒的生命。

據《澎湃新聞》報導，劉姓飼主於昨12月31日下午報警，表示家中一隻養了8、9年的公狗藏獒，近日因為家中另一隻小母狗發情變得狂躁不安，不但咬傷他的頸部和左前臂，連他的妻子也受到藏獒攻擊，只好向警方求助，拜託警方將藏獒擊斃。

警方到場之後發現該藏獒站起來身高約有1公尺，雖然飼主已用鐵柵欄將牠隔離起來，藏獒依舊見人就吠，甚至還會不斷撕咬柵欄。經現場部署，一名特警率先開槍射擊藏獒的頭部，但藏獒倒地後不久，又重新站起跑到廁所，直到特警在後面連開3槍後才身亡。

據了解，由於藏獒生性凶猛，中國一些城市已經立法禁止飼養包括藏獒在內的大型猛犬，而台灣也將藏獒列為危險性犬隻，規定外出應由成年人陪同，並以長度不超過1.5公尺的繩鍊牽引。

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