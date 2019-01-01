中國北大左派學會遭打壓 前會長：跪下舒服、站起不易

2019-01-01 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學馬克思主義學會（簡稱馬會）遭到校方強制全面改組，先前遭警方逮捕訊問的前會長邱占萱今（1）日在微信發文，他仍舊以「北大馬會」名義發出新年獻詞，強調「跪下去很舒服，站起來不容易」，他們會愈加堅定。

號稱擁護馬克思主義的中國共產黨，近期對左派青年毫不留情地打壓，北大馬會因積極參與深圳佳士科技工人維權運動，去年底遭校方列出多項違規罪狀並強制改組，32名改組後參與學會的學生，都是中共黨員、預備團員與共青團員，無一人是原本會員。

據《中央社》報導，被撤掉會長一職邱占萱今日透過微信發表「北大馬會新年獻詞：前路漫漫，莫失莫忘」一文，稱學會遭強制改組令人震驚，嘗試透過溝通解決問題卻得不到回覆，顯然「學習馬克思主義討論現實矛盾已經使得我們成為被攻擊的目標了」。

邱占萱以不點名方式提到馬會成員岳昕因號召揭露校園性侵事件，一度被校方約談失去自由，重返學校後寫下對「北大精神」的思考是「為最被壓迫也最有力量的群體積極發聲、認真爭取的精神」。他也指出，馬會以溫和抗議換來有關部門「暴力拖拽、人身攻擊和理科五號樓內黑暗的18個小時」，由此感慨「跪下去很舒服，站起來不容易」。

文章指出，過去一年，中國國內新聞屢屢跌破底線，9800個自媒體帳號被強制消失，「開足馬力的輿論機器全面侵占自由的發聲空間」，還提到福建泉港隱瞞洩漏石化品碳九、假疫苗事件等，「不管你願不願意承認，這些消息要遠比新聞聯播裡的資料和冠冕堂皇的說辭來得更為真實」。

邱占萱表示，過去這一年，北大馬會成員逐漸認識到現實與理想的差距，但愈加堅定。他們收到了許多支援，也有許多批評和建議。儘管北大馬會改組的事情「尚未得到解決」，但相信新的一年會有新的氣象。

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