鐵馬對決轎車大勝！ 這照片被警方證實：是真的…

2019-01-01 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上瘋傳2張照片，1輛白色自小客車經過彎道時，發現有輛自行車逆向而來，閃避不及迎面撞上，沒想到車頭嚴重凹陷變形，網友們質疑照片真實性，但交通警察出面證實案件是真的。

中國深圳龍崗交通大隊12月19日在微博貼出交通事故採證照片，當中能見1輛逆向行駛的腳踏車，在與白色自小客車對撞後，深深地嵌入它的車頭，但鐵馬整個車身完好無缺，警方指出，所幸自行車駕駛在這起事故中僅受到輕傷，而小客車駕駛則是受到驚嚇。

網友們對於這台硬度極高的腳踏車感到不可思議，認為事故照片有可能只是網路上流傳的合成圖，但深圳警方在12月28日再度貼文說，「這是發生在龍崗同力路的一起交通事故，現場勘查圖片，你怎麼會覺得搞笑的呢？」

網友們得知照片並非偽造而成的，感覺到更神奇了，紛紛留言說，「汽車是什麼牌子，紙做的吧」、「這種情況到底怎麼解釋呢」、「如果是高速，車內人怎麼辦」、「腳踏車再騎快一點，汽車就要被解剖了」，也有網友嘗試解釋，「10塊錢的廢鐵自行車比幾千的山地車硬，前者是鐵做的，後者為了輕量化，各種鋁」。

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