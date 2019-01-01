告總公司侵權 香港幸福堂「未審先關門」突關閉銅鑼灣分店

2019-01-01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲品牌「幸福堂」在去年11月底遭香港代理商「晨康國際」指控侵權，雙方開打商標權大戰。對此香港法院原定3日進行聆訊，不料今日香港幸福堂自行在臉書宣布，銅鑼灣分店將於明（2）日停止營業。台灣總公司回應，停業不代表雙方官司結束，會持續進行法律行動。

綜合港媒報導，晨康國際與台灣幸福堂總公司互控侵權，雙方都向法院申請禁制令。當時法官曾直言「台灣總公司勝算較大」。法院原給予晨康國際7天時間準備抗辯，並在3日再度進行聆訊，沒想到在做出判決前，晨康國際就在臉書上自行宣布，銅鑼灣的加盟店在明（2）日停業，不過尖沙嘴及元朗分店仍在營業。

台灣幸福堂創辦人表示，之前有告訴過香港加盟店要配合台灣總公司，而不是晨康國際，但加盟店未經台灣核准就擅自開業。針對代理風波，陳泳良指出，銅鑼灣店停業不代表雙方官司解決，晨康國際也在台灣進行法律行動，台灣幸福堂會繼續打官司，往後也會更加慎選合作對象，並加強在香港推廣幸福堂的直營店。

據報導，先前晨康國際曾指控台灣總公司規定刁鑽，不適合香港店面。但陳泳良反控對方做假帳，關掉和總公司連結的收銀機，佣金根本變成是想給多少就給多少。

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