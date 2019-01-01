美夫妻人工授精產女 41年後驚覺竟是無良醫生「自己射」

2019-01-01 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有對夫妻在1977年，利用1名醫學院學生的精子，成功生下女兒芭芭拉（Barbara Mary Frances Rousseau）。最近芭芭拉進行基因檢測，這才發現生父竟然是當年執行人工授精的婦產科醫師科茨（John Boyd Coates）。真實身世曝光後，夫妻氣得控告科茨，要求7萬5000美元（約台幣230萬元）的精神賠償。

綜合外媒報導，彼得（Peter Rousseau）和雪莉（Cheryl Rousseau）都是再婚，雖然2人都在前段婚姻有孩子，但他們仍想有個自己的孩子，不過彼得曾進行輸精管切除手術，無法讓雪莉自然受精，於是2人決定找上醫生替他們進行人工授精。

這對夫妻到了佛蒙特州蒙特佩利爾（Montpelier）的一處醫療中心，並和醫生科茨簽訂合約，同意使用1名和彼得擁有類似特徵的醫學院學生的精子。手術過後，雪莉生下女兒芭芭拉，夫妻倆也從未對女兒身世有過懷疑。

2個月前，芭芭拉利用基因檢測網站「Ancestry.com」和「23andme.com」尋找身世之謎，卻意外發現生父竟是科茨。夫妻倆一怒之下，控告科茨與醫學中心詐欺、醫療疏失、情緒創傷等罪名，要求7萬5000美元（約台幣230萬元）的精神賠償金。

不過科茨否認自己掉包精液的行為。這對夫妻的委任律師歐尼爾（Jerome O’Neill）認為，受害者有可能不只彼得和雪莉而已，應該要深入調查，確認是否有有其他人受害。《WCAX-TV》則指出，這起犯案動機有可能是科茨的強烈自戀心。

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