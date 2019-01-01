不用搭飛機也辦得到！澳洲竟有小鎮1.5小時「跨3次年」

2019-01-01 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕2019年跨年剛過，世界上竟有個小鎮的居民可以「連跨3次年」，原來是因為這個小鎮剛好坐落在3個時區的交界，只要移動很短的距離，就可以在1個半小時內跨3次年。

綜合媒體報導，澳洲國土相當廣大，總共劃分為3個時區，分別是UTC+10的澳洲東部標準時間（AEST）、UTC+9.5的澳洲中部標準時間（ACST），與UTC+8的澳洲西部標準時間（AWST），而一部分的州還會在夏季實施日光節約時間，造成澳洲夏天時會有多達5種時區的獨特現象。

澳洲小鎮卡麥隆角（Cameron Corner）恰好位於時區不同的新南威爾士州（New South Wales）、南澳州（South Australia）、昆士蘭州（Queensland）的中間，新南威爾士州使用東部標準時間，且實施日光節約，時區為UTC+11，南澳州使用中部標準時間，也實施日光節約，時區為UTC+10.5，昆士蘭儘管也用澳洲東部標準時間，但未實施日光節約時間，所以時區是UTC+10，這3個州的時間分別差了半小時。

因此旅客如果到了小鎮卡麥隆角，可以在靠近新南威爾士州的地方跨完年後，在半小時內移動到靠近南澳州的地方跨年，再移動到靠近昆士蘭州的地方跨今年的最後1次年。

這座小鎮平常只有2名長住居民，在卡麥隆角經營酒吧的米勒（Fenn Miller）表示，卡麥隆角獨特的地理位置，也讓他的店同時擁有昆士蘭州的酒精許可證、新南威爾士州的郵遞區號，與南澳州的電話區碼。

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