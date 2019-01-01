竟為這原因！跨完年10分鐘內 泰男掏槍轟死6名家人

2019-01-01 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名男子在跨年夜舉辦倒數完畢後，拿出槍枝轟爆6名家人，包括他的2名未成年子女，接著朝自己自己開槍身亡，警方查出該名男子疑似是對於自己不討喜感到憤怒，在黃湯下肚後引發殺機。

綜合外媒報導，男子士沙奇（Sucheep Sornsung）住在泰國南部的春蓬省（Chumphon），昨（31）日參加跋都縣（Phato）舉辦的跨年派對，跋都警局拉帕（Larp Kampapan ）中校指出，他拿出手槍的時候已呈現爛醉狀態，「所有的受害者都是他的家人，包括他9歲的兒子和6歲的女兒」。

警方指出，慘劇發生在跨完年10分鐘內，另外2男2女死者年齡介於47歲至71歲，「他們都是頭部或軀幹中彈，兇手很生氣，因為他為人女婿卻不被他妻子的家人歡迎」，《法新社》指出，泰國的槍支擁有率很高，感情和商業競爭往往是用子彈來解決的。

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