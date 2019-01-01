被教師點名違規帶糖果上學 中國小五女童跳樓亡

2019-01-01 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省1名10歲的小學5年級女童，12月27日帶糖果到學校引發教師抨擊，女童放學後在返家途中，未直接進入位於5樓的住處，而是從3樓處一躍而下當場死亡。

綜合外媒報導，西鄉縣公安局在12月28日通報該起案件，經女童母親指出，女兒教師透過通訊軟體，在家長群組當中點名違規帶糖果到學校上課，在事發當天，女兒中午即放學，教師致電要求家長下午撥冗到學校領取被沒收的糖果，順便提起女兒近期內在校表現不良。

女童家屬調閱社區監視器發現，女童當天放學與同學結伴同行，進入社區在住宅1樓門口來回徘徊，接著沒有回到5樓住所，從3樓跳樓身亡，事發當時女童母親正與教師講電話，不料大樓管理員匆忙趕來通知女童跳樓，緊急送醫救治仍舊回天乏術。

西鄉縣教育體育局接獲此案後，前往調查教師的教育方式，並在12月29日表示，女童班導「教育方式符合相關規定」，目前正在進行「善後處置」工作。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/