65億公里外的新年祝福！NASA新視野號飛掠「終極遠境」

2019-01-01 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕太空探索成就新里程碑！美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，「新視野號」（New Horizons）無人太空船成功飛越人類迄今研究過的最遙遠的天體「終極遠境」（Ultima Thule），由於距離地球相當遙遠，最快在6小時後，傳回第一批照片。

綜合外媒報導，NASA的「新視野號」（New Horizons）無人太空船，已於台灣時間今（1日）下午，飛掠古柏帶（Kuiper belt）的「終極遠境」小行星，最接近時兩者差距僅3500公里，創下人類史上「無人太空船」探測距離地球最遙遠星體的紀錄，不過由於「新視野號」距離地球達65億公里，資料傳輸耗時逾6小時，最快在台灣時間今晚10點許，得到「終極遠境」的資訊。

被稱為「終極遠境」（Ultima Thule）的小行星486958位於古柏帶內，2014年才被哈伯望遠鏡發現，此時「新視野號」已經在太空漂泊8年了，「終極遠境」是目前科學家研究過的最遙遠和最原始天體，2015年「新視野號」掠過冥王星後，「終極遠境」成其下一個任務。

「終極遠境」距地球65億公里，連冥王星都與其相隔達16億公里，由於距離過於遙遠，科學家只能推斷其大小約為冥王星的百分之一，NASA科學家相信，「終極遠境」將是人類所能研究的最原始的星體，有助於我們挖掘40億年前太陽系形成過程的真相。

為了紀念這偉大成就，經典搖滾團體皇后樂團（Queen）鑽研天體物理學的吉他手布萊恩梅（Brian May）還特地為此創作一首新曲。

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