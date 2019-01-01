俄國試驗高超音速武器 美學者：美國恐增加國防開支

2019-01-01 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月26日，俄國克里姆林宮宣稱，俄國國防部成功試射新型「高超音速」飛彈「先鋒」（Avangard），並計劃於今年進行部署。有美國學者認為，俄國試驗高超音速武器可能導致美國增加軍費的開支，以試圖尋找遏制該武器的方式。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國哈姆萊大學（Hamline University）政治學教授舒爾茨（David Schultz）受訪指出，俄國的高超音速武器將可能引發新的軍備競賽，並導致美國增加國防開支，以發展能夠應對新型超音速武器的能力。

2019年1月1日起，國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）成為美國的代理國防部長，以接替提前退休的前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），舒爾茨認為，此舉不會導致美俄關係發生變化，「我不認為新的國防部長上任以及俄羅斯研發新型高超音速武器，會對美俄關係帶來原則上的變換」。

舒爾茨指出，俄美關係因俄國被指責干涉美國選舉而惡化，而美國外交部和國防部的高層，對俄國不信任的程度仍相當高，因此，「更換國防部長不會改變這一情況」。此外，舒爾茨認為，川普在2019年的總統地位相較前2年更加薄弱，他難以想像川普有多大程度的自由，能在未來更改美國國防政策的方針。

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