戒1個月就超有感！外國研究揭「戒酒挑戰」10大好處

外國網路上現在流傳起「乾淨1月」戒酒活動，活動規則是在1月裡完全不能接觸酒精。（歐新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-01-01 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2019年的第一天，也是許下新年新希望的好時機。現在外國有不少人已經開始進行一項「Dry January」（乾淨1月）的戒酒挑戰，研究也列出這樣的活動對人體的10大好處。

綜合外媒報導，外國網路上現在流傳起「乾淨1月」戒酒活動，活動規則就是在1月裡完全不能接觸酒精。雖然活動參與者並不需要永遠戒酒、只需戒酒31天，但英國薩塞克斯大學（University of Sussex）研究仍發現，這樣的活動對人有良好的影響。「乾淨1月」活動可以減少人們在重新飲酒後的喝酒頻率、喝酒份量，以及每個月酒醉的次數。

研究還發現，戒酒1個月也對一個人的心靈、生活方面有很多好處，有93%的人感受到成就感、88%的人有省到錢、82%的人藉由這個機會思考自己與酒精間的關係、80%的人對於飲酒更有克制力、71%的人體悟到他不需靠酒精來取悅自己、70%的人健康有改善、71%的人睡眠變得更好、58%的人體重下降、57%的人注意力更集中，還有54%的人皮膚變得更好。

根據英國戒酒組織「Alcohol Change UK」的調查，已經有420萬名英國人計畫開始「乾淨1月」戒酒挑戰。戒酒組織CEO派普博士（Richard Piper）表示，戒酒31天可以讓人們明白，我們不需要靠酒精也可以玩樂、休息、社交。

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