2018新年快樂？ 雪梨斥資1.7億煙火秀出大糗！

2019-01-01 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲在去年的最後一天，以璀璨的煙火秀迎來2019年，今年的澳洲雪梨煙火秀長達12分鐘，共有多達10萬發煙火發射，是今年跨年全球最盛大的煙火秀，不過完美的活動卻敗在跨海大橋橋墩的「2018新年快樂」字樣上。

今年澳洲雪梨的跨年煙火秀耗資578萬美元（約新台幣1億7651萬元），共有多達10萬發煙火，總重8.5噸，讓雪梨港吸引了超過150萬人前來觀賞這場盛大煙火，沒想到港灣橋墩上的字樣卻大大出糗，誤植成「2018新年快樂」。

對此，主辦單位的煙火秀監製米克娜妮（Anna McInerney）今日受訪時自嘲表示，「這惹得我們大笑，我們花了15個月籌劃如此規模的活動，仍發生這樣的事」，她也坦言，對於發生這樣的事，「我們當然不滿意」。

這張年份錯誤的照片在社群網站推特上傳開後，網友也紛紛揶揄「雪梨指現在還是2018年，我要上床睡覺了」、「喔，這糟糕的一年永遠不會結束」、「2018我來啦」、「迎向2018年，大家新年快樂」！

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