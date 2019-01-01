郭文貴接受美媒專訪 自曝「我在中國有200個保鏢」

2019-01-01 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國富商郭文貴經常透過個人社交媒體「報平安」並直播爆料中共高層腐敗內幕，吸引海內外大批網友的關注。郭文貴近日接受美國媒體專訪時說，他以前在中國有200名保鏢和大量財產，但從來沒有真正自由過，現在，他要幫助14億中國人民終結中國共產黨的統治。

美國歷史最悠久的媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，郭文貴在價值6750萬美元的紐約豪華公寓裡向中國共產黨發動戰爭。郭文貴表示，他希望揭露中國當權者的詐欺行為，但中國政府仍以各種罪名要阻止他公開反抗共產黨政權，例如上週他的好友、前中國國家安全部副部長馬建被中國法院判處無期徒刑，罪名是涉嫌收受郭的1590萬美元賄賂，郭文貴說，此案顯示中國當局增加了對他的死亡威脅。

郭文貴在美國過著豪奢的生活

報導稱，這位「目中無人」的商人說，儘管中國凍結了他在國內的資產，但靠著其他投資和支持者提供的外部資金，他仍然過著奢侈的生活；郭文貴透露，自己有60套義大利最奢華的男裝品牌布里歐尼（Brioni）的訂製西裝和法國時尚名牌LV（Louis Vuitton）手工製作的鞋子，「我什麼都不在乎，我是個佛教徒」，他戴著一條價值3000美元的領帶這麼說。

郭文貴說，「但是，中共想奪走我的一切：我的財富、自由和尊嚴。而如今的一切都證明，他們根本做不到」。報導稱，應中國請求，郭文貴成為國際刑警組織的「紅色通緝令」對象，但美國和中國並沒有簽署引渡協議。

郭文貴：美國比中國自由得多

郭文貴說，「在中國，我有200名保鏢、有大量財產，但我從來沒有自由過；在美國，我有自由，因為我信任這個國家和這個制度，所以我在這裡要自由得多。」，儘管中國政府透過各種手段想打壓他，但郭文貴表示，「中共想要打垮我，但我不會在壓力下崩潰，我變得更強大了」。

美國保守派媒體Newsmax指出，儘管中國政府積極遊說川普政府引渡郭文貴，但川普並未採取行動，去年郭文貴宣布將設立一個1億美元的「法治基金」用於調查中國政府的腐敗行為，並幫助遭中共迫害人士，據《紐約時報》先前報導，該基金將由川普總統的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）管理。

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