日本驚見超級英雄留紙條 跨年捐錢支助交通事故孤兒

2019-01-01 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本1950年代末期推出首部超級英雄電視劇《月光假面》，60多年後則有善心人士署名「月光假面」，在跨年夜捐錢給交通事件後父母雙亡、孤苦無依的孤兒。

據《NHK》報導，日本新潟縣佐渡市佐渡東警察署先是在12月31日下午5時40分許，於停車場內發現一個裝著多枚硬幣的現金袋，一共有9320日元（約新台幣2568元）。

除了零錢外，裡面還有一張紙條，上面寫著：「這是每天1枚累積起來的小錢，希望能讓那些因為交通事故而煩惱的人帶來一點點幸福」，結尾署名為「月光仮面（月光假面）」。

接著在今天（1日）凌晨0時許，距離佐渡東警察署約15公里外的佐渡西警察署佐和田派出所，又發現一個裝有1萬6034日元硬幣（約新台幣4418元）的袋子。這次的紙條則寫道：「這是一年來從皮夾中的零錢逐漸存下的，請給那些交通事故的孤兒使用」。

據了解，佐渡東警察署從昭和49年（1974年）就開始收到匿名捐贈，佐渡西警察署則是從昭和62年（1987年）開始有無名氏善心捐款。日本警方表示，這些善款將會交由新潟縣交通孤兒基金會使用。

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