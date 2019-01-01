習近平製造危機 美前高官：美中關係面臨嚴峻挑戰

2019-01-01 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天是美國和中國建交40週年，美國前駐中國大使、前助理國務卿羅德（Winston Lord）認為，兩國關係正面臨最嚴峻的挑戰，只要美國總統川普和中國國家主席習近平還掌權，這種危機就會一直存在，而真正的問題是從習近平上台後出現。

羅德接受《美國之音》專訪時表示，現在美中面臨的是全面系統性問題，合作面在縮小，爭論領域在擴大，而美中關係的根本問題在於大國崛起的歷史性挑戰，雖然這種問題總會出現，但現在的美中兩國領導人，卻放大了這個問題。

羅德指出，雖然川普對中國的政策不連貫，處理方式又糟糕，但真正的問題是從中國領導人習近平上台後出現，習近平所製造的問題比大國崛起的歷史性挑戰更為嚴重。羅德說，習近平在中國扼殺自由方面遠超過其前任，切斷所有異議人士的自由，抨擊西方價值觀，在南海和東海更具侵略性，使一些島嶼軍事化，無視國際法，追求重商保護主義經濟政策，這種政策對美國不公平，在很多方面違反了世界貿易組織規定，目的是通過網路竊盜或強迫美國公司轉交秘密來獲取美方的許多技術。

他認為，美中關係中最大的問題是雙方領導人可能出現的誤算，雙方都不想發生衝突或戰爭，像是在南海和北韓，以及台灣問題上，這些可能引起衝突的誤算，在美中現在兩位領導人在位時期，顯得尤其危險。羅德說，美中關係不僅對兩國且對世界穩定和繁榮至關重要，在認識到美中之間存在的深刻分歧的同時，必須盡一切努力使雙邊關係穩定，並進行合作。

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