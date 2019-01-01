川普簽署「亞洲再保證倡議法案」 鼓勵對台軍售、官員訪台

2019-01-01 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參、眾兩院上月分別通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），美國總統川普在美國時間31日簽署，使其正式成法生效，法案呼籲美國總統定期軍售與鼓勵高層官員訪台。

綜合媒體報導，白宮在新聞記者會上表示，國會這屆會期的最後一天，川普簽署13項法案生效，其中包含編號為S. 2736的「亞洲再保證倡議法案」，該法案確立了美國多元化的戰略，旨在提高美國在印太地區的安全、經濟利益和價值觀。

《中央社》報導，川普隨後發表總統聲明指出，關於台灣的部分，他認同國會對於維護美國安全與實力的目標，但相關法案涉及美國對外軍事與外交事務，川普政府認為，這是美國總統作為三軍統帥專屬的憲政職權。

「亞洲再保證倡議法案」重申對台安全承諾，且再次將「六項保證」入法，支持美台間緊密的經濟、政治與安全關係；同時反對改變現狀的行為，並支持台海兩岸都能接受的和平解決方案。美國總統應定期對台軍售，而總統並應根據「台灣旅行法」鼓勵美國高層官員訪問台灣，肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值。

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