巴黎這一夜很和平！黃背心和遊客開心跨年 1.2萬警察維安

2019-01-01 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕連續7週的黃背心運動，已經讓巴黎當局精疲力盡，知名的香榭麗舍大道受損嚴重，2018年的最後一夜，全球遊客重要聚集地之一的巴黎香榭大道上，法國1.2萬名警察出動維安，其中有6千人是鎮暴武警，但是，出乎意外的是，這一夜格外平靜，黃背心運動者遊客開心共同觀賞凱旋門上煙花和聲音表演秀。

綜合媒體報導，為防暴動，遊客要進入香榭大道，要經過安檢人員的層層搜查，禁帶煙花和酒精，進入香榭大道之後，可以看到只有數十名黃背心運動者喊口號，譴責法國總統馬克宏是「富人的總統」，要他下台，但整個晚上沒有發生暴動。

據統計，黃背心運動數個星期以來，高峰期曾創下28萬人上街頭抗稅的超大規模，警方強力鎮暴，並導致10人死亡、數千人受傷，不過，在馬克宏宣佈暫緩調漲燃料稅之後，黃背心上街頭人數快速減少，最近一週的週末（12月29日）巴黎當局統計，約只有800多位黃背心。

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