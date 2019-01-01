宣告中國面臨百年大變局 習近平：堅持自力更生、艱苦奮鬥

2019-01-01 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨晚發表2019年新年賀詞，沒有向過去5次的賀辭，在開場就提及港澳台，而是在後面的說辭中，簡單兩句話帶過，但是，對於國際局勢，指「正面臨百年未有之大變局」，還強調「不管亂雲飛渡、風吹浪打」，都要堅持自力更生、艱苦奮鬥。

綜合媒體報導，中國中央電視台晚間7時的新聞聯播播出習近平2019年新年賀詞。習近平罕見地以「大家好！歲月不居，時節如流。2019年馬上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福！」作為開場，沒有向過去5次的開場，在涉及港澳台的談話上，習近平僅提到「很多港澳台居民拿到了居住證，香港進入了全國高鐵網」。

中國在2018年遭受到嚴重內憂外患，中美貿易激戰，處於節節敗退的狀態，引爆國內經濟衰退、各項經濟指標都下滑，工廠關廠率高、失業率攀升、退伍老兵維權行動擴大、一帶一路受挫…等，而這些都將延續到2019年，形成更惡劣的情勢。

面對這些困境，習近平向老兵、工廠工人、快遞小哥、環衛工人、出租車司機…等基層民眾喊話，認同他們的辛勤，感謝他們是「美好生活的創造者、守護者」。

展望2019年，習近平在賀辭中強調，「不管亂雲飛渡、風吹浪打，我們都要緊緊依靠人民，堅持自力更生、艱苦奮鬥」。他說，無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。我們將積極推動共建「一帶一路」，繼續推動構建人類命運共同體，為建設一個更加繁榮美好的世界而不懈努力。

習近平整篇講話約1800多字，並且出現「這些成就是全國各族人民擼起袖子幹出來的」，「工作很投入、很給力」、「咬定目標使勁幹」等淺顯直白、刻意貼近庶民的用語。

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