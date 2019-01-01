一度遭炸彈威脅 阿姆斯特丹機場疏散人員

〔中央社〕荷蘭警方發表聲明說，阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol）出境大廳今天因一名男子宣稱持有炸彈，而曾短暫清空人員。
警方表示，這名男子遭到逮捕，「為謹慎起見」，3號出境大廳已清空人員。
聲明中說，機場目前已恢復正常作業。
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