黃背心壓力下 馬克宏新年談話許下三願

2019-01-01 04:36

〔中央社〕整整一年前，法國總統馬克宏對法國人說「2018年將是國家凝聚的一年」。然而在「黃背心」運動的緊繃氣氛中，社會越見分裂，今晚他在新年談話，許下真實、尊嚴及希望三願。

馬克宏（Emmanuel Macron）於法國時間今晚8時透過電視頻道發表新年談話，影片長約17分鐘，在總統府艾里賽宮（Elysee）錄製。

馬克宏向法國人祝賀新年的同時，闡述未來願景。他說，他5年任期內進行改革的成果不會立即顯現，他明白人民等不及，但無論如何都不能放棄。

他提到，人民爆發的怒火說明一件事，就是「大家並未放任屈從，我們的國家想要打造一個更好的未來，這是2018年的教訓」。

但他也表示，過去數週發生一些「令人無法接受的事」，「（政府）要確保共和國的秩序，不會通融」。

他說，2019年是決定性的一年，他有3個願望，首先是「真實」，因為在謊言之上什麼都建造不起來；其次是「尊嚴」，「我相信每個公民對國家計畫來說都是不可或缺的」；最後是「希望」，包括對人民自己的希望、對共同未來的希望，以及對「我們的歐洲夢」的希望。

馬克宏還說：「我們的未來只能透過重拾團結，以及每一個人的努力才能建造起來。」

去年此時，馬克宏也曾在新年談話中呼籲團結。2017年12月31日晚間，他首度以總統身分對法國人發表新年談話，當時他強調團結的重要，說「在我眼中，2018年是國家凝聚的一年，我們太久、也太常處於分裂」。

馬克宏當時期許法國團結和諧，但社會在過去一年似乎反而更加分裂，部分群眾稱他為「富人總統」，尤其政府取消富人稅（ISF）、未能顯著提升購買力卻又調漲燃油稅，還有其他涉及廣大人民荷包的改革，民眾累積的不滿，終於在11月中旬釀成「黃背心」運動。

這場運動成為馬克宏執政一年7個月以來影響最廣泛的社會運動，一度發生數十年來最嚴重的遊行暴力，迫使政府罕見讓步，取消調漲燃油稅，但民怨未止，「黃背心」轉而要求由公民提議發起公民投票的權利，要賦稅更加公平，還有聲音要馬克宏直接辭職。

多家民調機構不定期調查馬克宏的民意支持率，數據雖有差異，但幾乎都顯示支持他的法國人在一年內驟減，甚至從40%折半為20%。（編輯：張佑之）

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