川普放慢撤軍敘利亞時程 自詡為英雄

2019-01-01 03:12

〔中央社〕美國總統川普令人震驚的立即撤軍敘利亞計畫今天似乎變卦，但仍宣稱，他因設法使美國脫離戰爭而成為「英雄」。

在此轉變之前一天，一名共和黨籍參議員曾表示，川普已承諾繼續駐軍敘利亞，以完成擊敗伊斯蘭國（IS）的任務。

川普先前突然宣布，聖戰分子已敗北，駐紮敘利亞的美軍準備撤出。這使各盟邦震驚，也使受人敬重的國防部長馬提斯（Jim Mattis）辭職。

然而川普在今天凌晨發出的推文中，似乎對撤軍採取了比較謹慎的時程。

推文中說：「我們正逐漸將我們的官兵送回家鄉與家人團聚，另一方面，也與伊斯蘭國殘餘分子作戰。」

和先前堅決宣告戰勝相較下，川普表示，「伊斯蘭國分子大部分已消失」。

但川普對他的敘利亞戰略遭到各方批評顯現懊惱情緒，他抨擊批評人士和媒體稱，他應獲得較大讚許。

他的推文中說：「除了川普以外，任何人如果做到了我在敘利亞做的事，他們會成為國家英雄。」

「這個結果比我曾經預測的好多了，請記住，我的競選訴求就是反對這種沒完沒了的戰爭。」

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