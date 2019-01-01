新加坡迎接2019年 濱海灣煙火秀超嗨

2019-01-01 02:28

〔中央社〕新加坡全島各地今晚舉行跨年活動，大批人潮湧進濱海灣區，不僅在倒數聲中送走2018年，隨即施放的精彩煙火秀也迎接2019年到來，現場氣氛超嗨。

濱海灣區從今天下午起人潮湧現，幾乎讓濱海灣區的魚尾獅公園、濱海灣林蔭道、濱海公園通道等周邊都寸步難行。

濱海灣區除新加坡本地年輕人參與跨年外，不少遠從歐美到新加坡避冬朝聖的遊客也拿起手機，記錄濱海灣區長達7分鐘的精彩煙火秀。

新加坡迎接2019年，全島都有跨年慶祝活動，除聖淘沙西樂索海灘有盛大跨年派對，吸引上萬名遊客通宵達旦熱歌勁舞外，也有大批遊客集聚濱海灣區，伴隨著新加坡地標魚尾獅，欣賞著精彩跨年煙火秀。

新加坡今年跨年活動多元，濱海灣浮動舞台透過歌舞演繹出生命的形成、變化與再生。濱海灣中央岬也有大型演唱會。新加坡政府大廈前的大草場也有手工藝市集、樂團表演、電影放映等活動。另外，新加坡各鄰里中心40多處地點舉辦不同型式的跨年活動。

新加坡濱海灣慶祝跨年系列活動，一向是東南亞國家吸睛焦點，每年的跨年活動總是吸引海外觀光客參與，迎接新的一年到來。今年預估共有包括外國遊客在內50萬人參與倒數計時跨年，新加坡也出動反恐維安部隊等人力維安。（編輯：張佑之）

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