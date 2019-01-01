民主黨不給蓋牆預算 美政府關門僵局恐難解

2019-01-01 01:52

〔中央社〕美國總統川普今天推文，要求國會民主黨人回華府，通過邊境牆預算，但即將掌控眾議院多數的民主黨不買帳，預計明年開議送到川普辦公桌上的預算，仍不含邊境牆。

美國新國會將於明年1月3日開議，屆時，將由民主黨掌控聯邦眾議院多數，共和黨人則保有聯邦參議院優勢，而重返眾院多數的民主黨，預計新年伊始就將展現對總統的制衡權。

「華盛頓郵報」稍早報導，眾院民主黨人已擬定策略，將在新國會開議後送出權宜法案，涵蓋得以讓國土安全部順利運作到2019年2月8日的撥款，而在邊境安全預算上，這一預算將延續現有水準，「不給川普想要的邊境牆資金」。

美國政府這次部分機構關門已進入第9天，原因就在於川普堅持要求一定要有50億美元、專款專用於邊境牆的預算，毫不妥協，而即將掌控眾院的民主黨，目前仍未看到要如川普意的態度。

按美國立法程序，有關稅制與預算的法案，只有聯邦眾議院有權提出，聯邦參議院僅有對相關法案的修正權。

民主黨預計提出的權宜預算案還包括重啟目前暫停運作的聯邦政府機構預算，提供能持續運作至明年9月30日前的資金。

不過，沒有邊境牆50億美元，川普是否再次拒簽撥款預算，將是美國政府能否全面恢復運作的關鍵。

在民主黨宣布不給蓋牆預算前，川普再次推文批評民主黨是兩套標準，川普說，「我在橢圓形辦公室，民主黨的，別放假了，現在給我回來（華府），並且通過我們必須要有的邊境安全預算，包括那座牆，你們在2006年和3013年都同意蓋的，但我執政，會很快蓋好。」

川普一開始推文寫成的3013年，還引起網民一度嘲諷是穿越未來也要蓋牆，但後還已修改推文為2013年。

川普政府的策略是形塑民主黨人過去也同意蓋牆，現在卻因為是川普執政而不給錢，是「為反對川普而反對」；而按照政治運作慣例，在國會得不到足夠支持，行政部門就必須妥協的做法，對川普來說，目前仍不是選項。

也因此，美國聯邦政府關門到明年還要延續多久，川普的態度，目前看來仍是關鍵。（編輯：張佑之）

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