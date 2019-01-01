英國任命首位廚餘專員 解決浪費食物危機

2019-01-01 00:30

〔中央社〕英國今天任命首任廚餘專員，幫助推動減少餐廳、超市和製造商每年丟棄的數百萬公噸多餘食物和廚餘。

路透社報導，王儲查爾斯（Prince Charles）妻子卡蜜拉的外甥艾略特（Ben Elliot），獲環境大臣戈夫（Michael Gove）任命為志願性質的多餘食物和廚餘專員，任期一年。

在飢荒嚴重、環境遭受破壞的世界中，浪費食物被視作是不道德的行為。這些食物被丟棄到垃圾掩埋場，任其腐爛，還會釋放溫室氣體。

艾略特說：「持續有數量多到讓人無法原諒的廚餘，這在道德上應受譴責，而且大都可以避免。」艾略特也是奢華生活管理集團精英會集團（Quintessentially）兼一家食物慈善基金會的共同創辦人。

他在聲明中表示：「我們的國家必須停止如此過度浪費，並確保我們的社會有辦法將多餘食物提供給最需要的人，而不是被丟棄到垃圾掩埋場。」

主要超市、食品製造業者和餐廳9月時支持在2030年之前，將英國廚餘砍半的運動，如此每年可為國家省下100億英鎊（新台幣3946億元）。

特易購（Tesco）、雀巢（Nestle）和可口可樂（Coca-Cola）等至少70家大公司集體連署，將參加政府支持的計畫，每年減少價值共約200億英鎊的1000萬公噸蔬果和其他食物被丟棄。

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