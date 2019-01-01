英國女孩成立「美妝銀行」 幫助弱勢族群重建自信

2019-01-01 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕「食物銀行」的捐助、幫助弱勢概念大家都相當熟悉，英國有熱心的女孩們用相似的概念成立了「美妝銀行」（Beauty Banks），蒐集人們不要的美妝品、保養品，再分送給無力購買的弱勢族群們。

綜合媒體報導，英國的休斯（Sali Hughes）與瓊絲（Jo Jones）從2月起成立「美妝銀行」，蒐集民眾不要的乳液、肥皂、牙膏、沐浴用品等等，再分送給經濟能力不足、無法購買這些產品的弱勢族群們，成立「美妝銀行」一段時間後，也開始有些洗浴用品、保養品廠牌願意贊助「美妝銀行」更多物資。

創辦「美妝銀行」的休斯與瓊斯認為，清潔自己的身體、頭髮、牙齒，應該是基本人權，不是奢侈享受，且適度的使用保養品能夠幫助那些正在找工作，或是正在就學的弱勢族群增加自信心。

曾經受過「美妝銀行」幫助的棠（Dawn）表示，她過去沒錢買肥皂等洗浴用品的時候，真的覺得相當自卑，也對自己的小孩感到相當抱歉，有了「美妝銀行」後，他們終於可以抱持基本的乾淨整潔。

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