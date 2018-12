2019-01-01 00:20

〔即時新聞/綜合報導〕迎接2019年,北韓輸人不輸陣!今日晚間於平壤舉行跨年晚會,台灣時間晚間11時邁入新年時施放煙火,並搭配無人機編隊表演,顯示出北韓領導人金正恩一心想展現北韓現代化的成果。

從《路透TV》直播畫面可見,北韓今年在大同江畔搭建大型露天舞台,在低溫下,台上表演人員穿著大衣載歌載舞,台下穿著厚重衣物的觀眾也揮舞螢光棒,氣氛相當熱鬧。

North Korea is celebrating the new year with a firework display in Pyongyang.



Watch New Year celebrations across the world here: https://t.co/32CxcLrvAJ pic.twitter.com/0UTZtTUgVG