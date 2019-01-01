雲南3清真寺強遭取締 官方指非法宗教活動

2019-01-01 01:29

〔中央社〕中國各地打壓宗教集會不縮手。雲南省3座清真寺在29日遭到公安部門強行取締關門，過程中警方以暴力對待信眾。當局稱，這些是未經批准的非法宗教活動點。

在微博上流傳雲南省巍山縣政府新聞辦公室29日發出的通報，指巍山縣民族宗教事務局和有關部門的取締行動是「依法管理宗教事務，維護宗教領域和諧穩定」。

通報依據中國2018年2月開始實施的宗教事務條例，指巍山縣永建鎮回輝登村、三家村、馬米廠村3個村部分信眾「未經宗教主管部門批准，分別設立非法宗教活動點，由未經認定備案的人員主持非法宗教活動，開展宗教教育培訓」。

不過，香港南華早報報導，有來自雲南的消息來源表示，過去幾年間，當地清真寺數度提出宗教活動地點的登記申請，但地方主管機關並未通過。

根據宗教事務條例，要進行宗教活動的場所，都必須向官方登記，否則就是「非法」。

關注全球穆斯林的非政府組織「記錄對穆斯林壓迫」（Documenting Oppression Against Muslims, DOAM）在社群平台推特上放置當天取締的警民衝突畫面。有消息說約400名警察暴力驅趕在禮拜的信眾，將清真寺門前的回民強行拖走，有些人甚至遭毆打。

南華早報指出，雲南和緬甸及寮國相鄰，向來是少數民族和多元宗教所在，過去當地政府對這些不同的信仰和風俗一直採取比較寬容的態度。

在以往政治和宗教關係相對和諧的寧夏回族自治區，8月也曾發生當局強迫當地新修建的韋州清真大寺拆除，指其未取得鄉村建設用地規劃許可證及建築工程施工許可證。不過，當地民眾質疑，施工的兩年期間官方都沒有提出異議，竣工後卻下令拆除。

中國持續收緊的宗教政策也針對基督教和天主教。12月上旬至中旬，成都秋雨聖約教會便有多人被拘捕，當局同樣指稱他們是非法聚會。

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