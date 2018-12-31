播成龍做愛片段 伊朗電視台負責人被開除

2018-12-31 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）旗下一頻道日前播放香港影星成龍電影《新宿事件》，因沒有刪除「床戲」片段，導致電視台一名地區負責人被炒魷魚。

綜合外媒報導，伊朗基什島的觀眾在電視上看到成龍與女星在床上親熱的電影片段後，感到相當震驚。伊朗媒體形容，電視台是徹底違反IRIB的規則，播出了這一幕「不道德」的場面。

伊朗不允許有男女身體接觸的畫面出現在銀幕上，據悉，電視審查員還必須刪除男女有「溫柔言詞或笑話」的對談畫面，或是揭露女性臉孔或露出領口的特寫鏡頭，以及負面描繪警察和蓄鬍男子的片段。

半官方性質的伊朗學生通訊社（ISNA）指出，IRIB基什頻道所播出畫面完全與IRIB的規則相悖，導致IRIB基什分布的員工被解僱或懲處，包括地區負責人被炒魷魚。

伊朗一些網友則諷刺電視台小題大作，有部分網友指出，上週當地發生的致命交通意外都沒有官員要辭職，「公共汽車翻側、飛機墜毀、船隻沉沒...都沒有人被解僱...成龍在IRIB上做愛幾秒鐘，所有相關工作人員都被解僱了」。

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