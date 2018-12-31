圖輯》巴西放氣球、泰國躺棺材 全世界人們怎麼慶新年？

2018-12-31 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕許多國家會用放煙火的方式慶祝2019的到來，但也有些人們選擇了不同的方式迎接新年。

與台灣鄰近的日本明治神宮今日舉行了新年儀式，南韓今晚也有跨年燈飾展出，歐洲的法國白天則有人在天體營戲水慶新年，南半球的巴西也有5萬多顆彩色的氣球升空，全球各地慶新年的方式相當多樣。

每年12月28日，美國紐約時代廣場都會舉辦「甩掉包袱日」（Good Riddance Day），民眾可以將他們想甩去的東西寫在紙上，然後投入碎紙車內碎掉。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/