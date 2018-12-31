圖輯》巴西放氣球、泰國躺棺材 全世界人們怎麼慶新年？

2018-12-31 22:36
巴西施放5萬個生物可分解氣球，迎接2019年的到來。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕許多國家會用放煙火的方式慶祝2019的到來，但也有些人們選擇了不同的方式迎接新年。
法國天體沙灘「Cap d'Agde」，今日湧入大量人潮戲水慶新年。（法新社）
與台灣鄰近的日本明治神宮今日舉行了新年儀式，南韓今晚也有跨年燈飾展出，歐洲的法國白天則有人在天體營戲水慶新年，南半球的巴西也有5萬多顆彩色的氣球升空，全球各地慶新年的方式相當多樣。
印度民眾準備氣球迎接2019。（路透）
日本東京明治神宮舉行新年儀式。（路透）
土耳其人每年跨年都會湧入彩券行買樂透，是土耳其特殊的新年傳統。（法新社）
俄羅斯冬泳俱樂部的成員，在寒冬的西伯利亞葉尼塞河（Yenisei）中游泳慶祝新年。（路透）
尼加拉瓜的傳統是在12月31日夜晚燒毀木偶公仔，有民眾今年還特製了「川普」公仔，不知道是否有特殊用意。（路透）
希臘移民部長特薩斯（Dimitris Vitsas，圖右）到國內難民營發新年禮物給難民小朋友們。（歐新社）
南韓街頭有相當多的新年燈飾，民眾也在路上感受跨年的氛圍。（歐新社）
每年12月28日，美國紐約時代廣場都會舉辦「甩掉包袱日」（Good Riddance Day），民眾可以將他們想甩去的東西寫在紙上，然後投入碎紙車內碎掉。（路透）
泰國民眾特別到曼谷郊區的寺廟，躺在棺材內進行傳統的新年祝福儀式。（美聯社）
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