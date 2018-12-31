習近平稱香港「幸福感」直直升 這項國際民調狠打臉

2018-12-31 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國主席習近平最近表示，2018年中國在港澳工作和對台工作方面取得重大進展，人民獲得感、幸福感、安全感持續增強。不過根據國際權威民調機構蓋洛普（Gallup）報導，今年香港「希望指數（Hope Index）」從去年的10分下降到負25分的「負分」，是全球最悲觀地區第5名。

《法國廣播公司》（RFI）報導，習近平日前在全國政協新春茶話會上指出，港澳人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強，但此話對於香港人民來說，似乎有點諷刺。

蓋洛普綜合全球51個國家或地區近月的民調，在提問「認為2019年會比2018年更好、更差或是不分上下」？結果發現，最悲觀的是中東國家約旦（負48分）和黎巴嫩（負42分），其次為義大利（負40分）與南韓（負30分），緊接在後的就是香港（負25分）；同時香港也成為全球最憂心「明年將不再世界和平」的第二名。

去年香港的「希望指數」和全球平均17分相去不遠，今年全球平均分數微跌2分至15分，香港卻急挫35分，變成負25分，成為全球最悲觀地區第5名。該調查機構主席斯泰契夫（Kancho Stoychev）指出，數據反映，越富有的國家或地區，對來年越不抱期望，「相比無法擁有，人們更怕失去已擁有的事物」。

香港中文大學亞太研究所生活質素研究中心主任黃洪認為，香港「希望指數」驟降，並非單一事件導致，而是由連串事件形成。他指出，從政治、工程弊案到經濟不景氣，市民難以理解政府處事手段，對自己的命運感到無可奈何，加上中美貿易戰讓股市、樓市紛紛下跌，導致人心惶惶，才讓悲觀情緒成為趨勢。

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