2018謝幕！ 絢爛煙火點亮夜空 紐西蘭率先迎接2019

〔即時新聞/綜合報導〕2018年謝幕!

南半球紐西蘭是第一個迎接2019年的全球主要大城,奧克蘭天空塔和海港大橋施放的煙火點亮夜空,在台灣時間晚間7時率先跨入新年。

紐西蘭的鄰國澳洲也將在台灣時間晚間9時邁入2019年,創紀錄的煙火數量和新的煙火效果和色彩將會點亮雪梨天際長達12分鐘,預計將有超過150萬觀眾湧入雪梨港邊及周邊公園。

澳洲貼心為年幼小朋友安排的演出、「家庭煙火秀」(Family Fireworks)已在台灣時間晚間6時登場,雪梨港夜空被璀璨煙火點亮。

