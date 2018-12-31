2018謝幕！ 絢爛煙火點亮夜空 紐西蘭率先迎接2019

〔即時新聞／綜合報導〕2018年謝幕！
南半球紐西蘭是第一個迎接2019年的全球主要大城，奧克蘭天空塔和海港大橋施放的煙火點亮夜空，在台灣時間晚間7時率先跨入新年。
紐西蘭的鄰國澳洲也將在台灣時間晚間9時邁入2019年，創紀錄的煙火數量和新的煙火效果和色彩將會點亮雪梨天際長達12分鐘，預計將有超過150萬觀眾湧入雪梨港邊及周邊公園。
澳洲貼心為年幼小朋友安排的演出、「家庭煙火秀」（Family Fireworks）已在台灣時間晚間6時登場，雪梨港夜空被璀璨煙火點亮。
Watch the New Year’s Eve celebrations kick off in New Zealand https://t.co/9svqRm5zw8— Sky News （@SkyNews） 2018年12月31日
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紐西蘭奧克蘭天空塔煙火點亮夜空，在台灣時間晚間7時率先跨入新年。（圖取自SKY NEWS）
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澳洲「家庭煙火秀」（Family Fireworks）已在台灣時間晚間6時登場。（歐新社）
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澳洲「家庭煙火秀」。（歐新社）
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澳洲「家庭煙火秀」。（歐新社）
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澳洲「家庭煙火秀」。（歐新社）
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